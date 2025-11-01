Büyük Mısır Müzesi (GEM) yaklaşık 20 yıllık inşa sürecinin ardından bugün nihayet ziyaretçilere kapısını açmaya hazırlanıyor. Mısır hükümetinden yapılan açıklamada, başkent Kahire’nin eteklerindeki tarihi Giza Piramitleri’nin ve dev sfenks heykelinin yakınında yer alan müzenin açılış etkinliğine çeşitli ülkelerden devlet başkanları, kraliyet aileleri mensupları ve siyasetçilerin katılmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, müzenin yaklaşan açılışı, "Medeniyet ve kültürler tarihi için önemli bir adım" olarak nitelendirildi.

GEM, DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜZESİ OLACAK

Yaklaşık 470 bin metrekarelik Büyük Mısır Müzesi, dünyanın tek bir medeniyete adanmış en büyük müzesi olacak. Büyük Mısır Müzesi ayrıca, cam cephesiyle yakınındaki piramitleri andıran 24 bin metrekarelik kalıcı sergi alanına sahip. Müzede sergi alanının yanı sıra bir çocuk müzesi, konferans ve eğitim alanları, alışveriş alanları ve geniş bir sanat eserleri koruma merkezi de yer alacak.

Sergi alanının ortasından başlayan, antik heykellerle çevrili 6 katlı büyük bir merdiven, ziyaretçileri ana galerilere ve yakındaki piramitlerin manzarasına ulaştıracak. Müzeyi piramitlerle bağlayan bir köprü sayesinde turistler, iki nokta arasında ister yürüyerek ister elektrikli araçlarla geçiş yapabilecek.

Müzede 50 bin eserin yanı sıra Tutankhamun koleksiyonu da sergilenecek

Yetkililer, müzede antik Mısır’daki yaşamı detaylandıran 50 binden fazla eserin yanı sıra 1922 yılında mezarı gün yüzüne çıkarılan Mısır Firavunu Tutankhamun’a ait eserlerin de müzede ilk kez sergileneceğini duyurdu. Tutankhamun koleksiyonu için hazırlanan iki salonda, yaklaşık 5 bin eserin sergilenmesi bekleniyor. Koleksiyonda, genç firavuna ait 3 tören yatağı ve 6 savaş arabası, altın tahtı ve altın kaplama lahdinin yanı sıra altın, kuvarsit, lapis lazuli ile renkli camdan yapılmış ünlü mezar maskesi de yer alıyor.

Tutankhamun sergisinin müzenin en ilgi çekici sergisi olması bekleniyor. Mısırlı ünlü arkeolog Zahi Havas, Tutankhamun koleksiyonunun müzenin şaheseri olduğunu ifade ederek, "Burası benim hayalimdi. Buranın açılacağını görmek beni çok sevindiriyor. Bu müzenin bu kadar önemli olması ve herkesin açılışını beklemesinin sebebi Tutankhamun’dur" dedi.

MÜZENİN İNŞASINA 2005 YILINDA BAŞLANMIŞTI

Müzenin büyük açılışı için hazırlıklar sıkı bir gizlilikle sürdürülüyordu. Geçtiğimiz yıllarda sınırlı olarak ziyarete açılan müze, son iki haftada ziyarete tamamen kapalı tutuluyordu.

Yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki müzenin inşaatına 2005 yılında başlanmıştı. Ancak 2011’deki geniş çaplı "Arap Baharı" protestoları, ardından Mısır’daki siyasi ve ekonomik sorunlar ile Covid-19 salgını gibi çeşitli etkenler nedeniyle proje birçok kez askıya alınmıştı.

Müze ayrıca, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin göreve geldiği 2014 yılından bu yana en çok çaba sarf ettiği mega projelerden biri olarak değerlendiriliyor. Mısır hükümeti, geçtiğimiz yıllarda müze çevresindeki ve Giza Piramitleri’nin yakınındaki bölgelerde büyük yatırımlar yaparak kapsamlı altyapı çalışmaları gerçekleştirdi. Müzeye ulaşımın kolaylaştırılması için yeni yollar yapıldı ve bir metro istasyonu inşa edildi. Ayrıca başkent Kahire’nin batısında da müzeye yaklaşık 40 dakikalık bir uzaklıkta bulunan Sfenks Uluslararası Havalimanı açılmıştı.