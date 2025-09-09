Büyük müjde duyuruldu!

Kütahya Belediyesi ile Ziraat Bankası Kütahya Zafer Şubesi ile yürütülen görüşmeler sonucunda, başlangıçta 93 bin TL olarak teklif edilen promosyon tutarı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin müzakereleriyle 95 bin TL’ye yükseltildi.

Protokol, Kahveci ile Ziraat Bankası Kütahya Zafer Şube Müdürü Özden Güven arasında imzalandı.

İmza törenine, Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Erdem Özdoğan, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Osman Aydeniz ve Türk Yerel Hizmet-Sen Kütahya Şube Başkanı Mustafa Özay da katıldı.

Kahveci, “Personelimizin refahını artırmak için yoğun bir gayret gösterdik. Elde edilen bu kazanımın tüm memur personelimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.