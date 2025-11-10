Lokmalar, belediyenin mobil aracında pişirilerek Eski Cami önünde vatandaşlara ikram edildi. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, lokmaları kendi elleriyle dağıttı.

Başkan Gencan, Atatürk'e duyulan özlemin her geçen gün arttığını ifade etti.

Gencan, şu açıklamayı yaptı:

“Bugün Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü burada bir mevlit okutuyor. Biz de burada vatandaşlarımıza lokma dağıtımı yapıyoruz. Anma törenlerimiz kapsamında şunu gururla söyleyebilirim ki bir haftadan beri tarihi binamızda Atatürk Odamızı çocuklarımız ziyaret ediyor. Orada hem Atamızın odasını ziyaret ediyorlar, hem benim makamıma geçip orada bize kıymetli notlar bırakıyorlar. Ben çocukların Atatürk’e olan sevgisini her geçen gün artarak devam ettiğini görmekten çok büyük bir mutluluk duyuyorum.”

CHP Edirne Merkez İlçe Örgütü, Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk ve şehitler için mevlit okuttu.