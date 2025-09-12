Büyük operasyon! Binlerce kilo ele geçirildi. Vatandaşa bunları yedireceklerdi

Ankara’nın Akyurt ilçesinde köfte üretimi yapan 3 işletmeye düzenlenen operasyonda, insan sağlığını tehlikeye sokacak 11 bin 250 kilo et ve tavuk ürünü ele geçirildi.

BİNLERCE KİLO KAÇAK ET

Aramalarda bulunan et ve tavuk ürünleri mide bulandırdı. 2 bin 931 kilogram piliç köfte, 150 kilogram piliç harcı, 640 kilogram tavuk eti, 4 bin 240 kilogram dana yağı, 2 bin 225 kilogram galeta unu, 80 kilogram tavuk derisi, bin 440 kilogram dana eti, 120 kilogram dana sucuk, 120 kilogram sakatat eti, 230 kilogram hindi eti ve 6 adet kıyma yoğurma makinesi ele geçirildi.

Sağlıksız koşullarda vatandaşların yemesi için hazırlanan 1250 kilogram etiketsiz ürün, 20 kilogram menşei belirsiz soya, 35 kilogram bezelye lifi, 10 kilogram askorbik asit, 500 gram plazma emilgatör ve 1 kilogram kimyasal maddeye el konuldu.

İMHA EDİLDİ

İşletmelerin faaliyetleri bakanlık tarafından geçici olarak durduruldu. Ürünler imha edilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan yetkililer vatandaşları güvenmedikleri gıda ürünlerini almamaları ve Alo 174 Hattı'na şikayet etmeleri konusunda sık sık uyarıyor.

