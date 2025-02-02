Büyük panik havası oluştu, uyarılar art arda geliyor! İşte dikkat edilmesi gerekenler...

İçerisine ağrı kesici, ateş düşürücü, alerji ilacı, çeşitli vitaminler ve antibiyotiğin de eklendiği sarı serum halk arasında ‘atom’ olarak anılıyor. Sarı serum, talep üzerine bazen evlere gelen sağlık ekipleri tarafından da takılabiliyor. Ancak içerisindeki vitamin ve ilaçlara alerjisi olanlar için bu tıbbi müdahale ölümcül sonuçlar yaratabiliyor. Konuyla ilgili konuşan uzmanların görüşleri şöyle:

"VÜCUDU DAHA SAVUNMASIZ HALE GETİREBİLİR"

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başhekim Yardımcısı ve Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Adem Az: “Amerika’da “banana bag” olarak adlandırılan ve genellikle B vitaminleri ve elektrolitler içeren bu serumlar, içeriğindeki B-kompleks vitaminlerinin verdiği sarı renk nedeniyle halk arasında, “sarı serum” olarak biliniyor. Ancak bu serumlara, ağrı kesiciler, kas gevşeticiler, kortikosteroidler (kortizon), antibiyotikler ve hatta bazı destekleyici mineraller de eklenebilmektedir. Bu ilaçlar ve takviyeler ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Özellikle, soğuk algınlığı, grip veya bağışıklık güçlendirme amacıyla tedavi edici olmadığı bilinmelidir. İçeriğinde yer alan ağrı kesiciler, kas gevşeticiler ve kortikosteroidler kişiyi geçici olarak daha iyi hissettirse de, bu hastalığın süresini kısaltmaz veya bağışıklığı güçlendirmez. Aksine, kortikosteroid içeren karışımlar bağışıklık sistemini baskılayarak uzun vadede enfeksiyonlara karşı vücudu daha savunmasız hale getirebilir. Bu ilaçların her birinin yan etki riski vardır ve uzman kontrolü olmadan uygulanmaları ciddi sağlık problemlerine yol açabilir.”

"SAĞLIĞI BOZABİLİR"

Medical Park Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. İsmail Erbaş: “Vitamin eksikliği tespit edilmeyen bireylerde gereksiz takviyeler, hiçbir tedavi edici etki sağlamaz. Bu tür uygulamalar bilinçsizce kullanıldığında, ciddi sağlık sorunlarına, hatta hayati risklere yol açabilir. Özellikle merdiven altı, yani yeterli donanıma sahip olmayan yerlerde yapılan serum ve vitamin uygulamaları, anafilaktik reaksiyonlar gibi acil müdahale gerektiren durumlara yol açabilir. Bu tür alerjik reaksiyonları kontrol altına alabilecek uzmanlık ve uygun sağlık altyapısı olmayan yerlerde yapılacak tedaviler geri dönüşü olmayan komplikasyonlara neden olabilir. İnsan hayatı, uzman olmayan kişilere teslim edilmemelidir. Bu yüzden herhangi bir serum ya da takviye tedavisine başlamadan önce mutlaka dahili branşlar ile alerji ve immünoloji gibi alanlarda uzmanlaşmış hekimlere danışılmalıdır.”