Büyük patlama: 6 asker öldü. Lübnan’da dehşet verici olay

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Lübnan'da bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Yaşanan olayda 6 asker hayatını kaybetti.

Hizbullah ile hükümet arasında yükselen gerilim iç savaş çıkacağı yönünde iddiaları artırırken, yaşanan bir olay Lübnan’da şok etkisi yarattı.

Edinilen bilgilere göre Lübnan’da mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre yaşanan patlama, malzemeleri etkisiz hale getirme çalışmaları esnasında yaşandı.

Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, patlama sonucu 6 askerin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Sur kentinin Zibkin Vadisi bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 6 asker şehit oldu, bazı askerler yaralandı" ifadelerine yer verildi.

Olaya illişkin inceleme başlatılırken, patlamanın nedeni araştırılıyor.

