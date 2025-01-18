Büyük patlama: 60 kişi öldü. Nijerya’da can pazarı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Büyük patlama: 60 kişi öldü. Nijerya’da can pazarı

Nijerya'nın kuzeyinde bir yakıt tankerinde patlama oldu. Patlamanın ardından en az 60 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın kuzeyinde yaşanan olayda, devrilen bir yakıt tankerinden dökülen petrolün alev alması sonrası patlama meydana geldi. Nijerya Federal Karayolu Güvenlik Birliği yaşanan patlamada en az 60 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralının olduğunu ifade etti.

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"ÖLENLER ARASINDA ÇOCUKLAR DA VARDI"

Öte yandan tankerin henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildiği ortaya çıktı. Bölgedeki kişiler, sızan yakıtı çıkarmaya çalışırken tankerin patladığını iddia etti.

Olayda bir görgü tanığı "Çok sayıda kurbanın cesedini gördüm. Ölenler arasında çocuklar da vardı" ifadelerini kullandı.

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