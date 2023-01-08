Fenerbahçeliler'den maç sonunda protesto

Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyetine büyük tepki gösterdi ve başta Altay olmak üzere futbolcuları protesto etti.

Fenerbahçe kendi sahasında Galatasaray'a farklı yenilirken taraftarları da adeta çıldırdı.

Sarı lacivertli taraftarlar özellikle ikinci golden sonra başta kaleci Altay Bayındır olmak üzere futbolcuları protesto etti.

Taraftarlar top her Altay'a geldiğinde ıslık çalarken, bazı futbolcuları da yuhaladı.