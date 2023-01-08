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Fenerbahçeliler'den maç sonunda protesto

Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyetine büyük tepki gösterdi ve başta Altay olmak üzere futbolcuları protesto etti.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 21:21
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Büyük protesto. Fenerbahçeliler çıldırdı

Fenerbahçeliler'den maç sonunda protesto
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Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyetine büyük tepki gösterdi ve başta Altay olmak üzere futbolcuları protesto etti.

Fenerbahçe kendi sahasında Galatasaray'a farklı yenilirken taraftarları da adeta çıldırdı.

Sarı lacivertli taraftarlar özellikle ikinci golden sonra başta kaleci Altay Bayındır olmak üzere futbolcuları protesto etti.

Taraftarlar top her Altay'a geldiğinde ıslık çalarken, bazı futbolcuları da yuhaladı.

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Kamül Kırtyemez
8.01.2023 21:35
Ali'yi ve Erolu protesto etmeleri lazım. Galatasaraylı futbolcuları alkışlamaları lazım.  
 
Vatan sevdası
8.01.2023 21:34
Jesus istifa etmeli Brezilyanın teklifi onun aklı karıştırmış  
 
AKM
8.01.2023 21:32
çok iyi oldu hoşuma gitmedi ama 5 yıldız sahada alınıyormuş masa başında ruyalarda değil  
 
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