Ukrayna Milli Takımı'nın aday kadrosunda sakatlığı bağlı zorunlu iki değişiklik yapıldı.

BATAGOV'UN MİLLİ TAKIM SEVİNCİ KISA SÜRDÜ

Bunlardan biri Trabzonspor'un 23 yaşındaki başarılı stoperi Arseniy Batagov oldu.

Trabzonspor formasıyla gösterdiği istikrarlı performansla Sergiy Rebrov tarafından ilk kez Ukrayna Milli Takımı'nda davet alan Batagov'un sevinci kısa sürdü.

Alanyaspor maçının hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda talihsiz bir sakatlık yaşayan Batagov aday kadrosunda çıkarıldı ve yerine Dinamo Kiev'in genç stoperi Taras Mykhavko davet edildi.

Diğer yapılan değişiklikte ise Brazhko'nun yerine Shakhtar orta saha oyuncusu Yehor Nazaryn milli takıma çağrıldı.

FATİH TEKKE: 'SAKATLIĞI ENTERESAN, FITNESS SALONUNDA OLDU'

Arseniy Batagov'un sakatlığıyla ilgili Alanyaspor maçında açıklamalarda bulunan Fatih Tekke, "Arsen’in sakatlığı enteresan; fitnes salonunda çalışırken oldu. Hayatın içinde bunlar var." diye konuşmuştu.