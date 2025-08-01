Büyük ses getirmişti çekimleri yarıda kaldı! Oyuncu ‘çok sıkıntılı’ deyip konuşmayı reddetti

Kaynak: 2. Sayfa
Büyük ses getirmişti çekimleri yarıda kaldı! Oyuncu ‘çok sıkıntılı’ deyip konuşmayı reddetti

Yayınlandığı dönemde büyük ses getiren İncir Reçeli filminin üçüncüsü için çalışmalar başlamıştı. Film yapımcısının hapiste olmasından dolayı çekimlerinin yarım kaldığı öğrenildi.

Bir döneme damgasını vuran İncir Reçeli’nin çekimlerinin yarım kaldığı öğrenildi. Ajda Pekkan'ın Harbiye konserinde görüntülenen Halil Sezai film hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

g.webp

SÖYLEYECEĞİM ŞEYLER ÇOK SIKINTILI'

Ünlü oyuncu Halil Sezai, ''Söyleyeceğim şeyler çok sıkıntılı şeyler olabilir, ne gerek var. Yapımcımız şuan da hapiste, İmamoğlu operasyonuyla içeriye alındı'' diyerek film çekimlerinin yarım kaldığını duyurdu.

u.webp

İncir Reçeli 3 filminin, yönetmenliğini ve senaristliğini Aytaç Ağırlar'ın üstleneceği öğrenilmişti. Halil Sezai de bir kez daha Metin rolüyle izleyicinin karşısına çıkacaktı.

Ancak filmin çekimlerinin yarım kaldığı öğrenildi.

5d0b38b918c7732884cf2015.webp

images-001.jpg

mv5bndrindi2ndqtntmxni00yzvhltkxztqtyjuwnjjmymy0yzyxxkeyxkfqcgc-v1.jpg

Son Haberler
Acun Ilıcalı Trabzonspor'un elini rahatlattı
Acun Ilıcalı Trabzonspor'un elini rahatlattı
Altının gramı güne yükselişle başladı! İşte altında son rakam (1 Ağustos 2025)
Altının gramı güne yükselişle başladı! İşte altında son rakam (1 Ağustos 2025)
Sahte veliahtın diploması sahte çıktı!
Sahte veliahtın diploması sahte çıktı!
Dolar yükselişe devam ediyor! İşte dolarda günün ilk rakamı (1 Ağustos 2025)
Dolar yükselişe devam ediyor! İşte dolarda günün ilk rakamı (1 Ağustos 2025)
6 çocuklu anne devlet destekli başladığı işinde büyüdükçe büyüdü!
6 çocuklu anne devlet destekli başladığı işinde büyüdükçe büyüdü!