Büyük ses getirmişti çekimleri yarıda kaldı! Oyuncu ‘çok sıkıntılı’ deyip konuşmayı reddetti

Bir döneme damgasını vuran İncir Reçeli’nin çekimlerinin yarım kaldığı öğrenildi. Ajda Pekkan'ın Harbiye konserinde görüntülenen Halil Sezai film hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

SÖYLEYECEĞİM ŞEYLER ÇOK SIKINTILI'

Ünlü oyuncu Halil Sezai, ''Söyleyeceğim şeyler çok sıkıntılı şeyler olabilir, ne gerek var. Yapımcımız şuan da hapiste, İmamoğlu operasyonuyla içeriye alındı'' diyerek film çekimlerinin yarım kaldığını duyurdu.

İncir Reçeli 3 filminin, yönetmenliğini ve senaristliğini Aytaç Ağırlar'ın üstleneceği öğrenilmişti. Halil Sezai de bir kez daha Metin rolüyle izleyicinin karşısına çıkacaktı.

Ancak filmin çekimlerinin yarım kaldığı öğrenildi.