Büyük Silivri buluşması iptal! Özgür Çelik duyurdu

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bugün Silivri'de düzenlenmesi planlanan destek buluşmasının iptal olduğunu duyurdu.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı 'bilirkişi' davasının yeri duruşmaya 24 saat kala değiştirilmiş, duruşma yeri Çağlayan'dan Silivri'ye alınmıştı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bu son dakika gelişmesinin ardından, daha önce yaptığı Silivri'de buluşma çağrısını geri çekti. Silivri Destek Buluşması iptal edildi.

CHP'nin kararının İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik 'Kararın arkasında duracağız' diyerek iptal kararını şu cümlelerle açıkladı:

"BU KARARIN ARKASINDA DURACAĞIZ"

"Uzun süredir türlü hukuksuzluk yaşıyoruz.

Kişiye özel keyfi uygulamaların yeni örneği, Ekrem Başkanımızın 12 Haziran'da görülecek duruşma yerinin, 24 saat kala değiştirilmesi oldu.

Ekrem Başkanımız ve avukatlarının ortak kararı bu keyfi uygulamaya tepki olarak duruşmaya katılmamak olmuştur.

Bizler de bu kararın arkasında duracağız. Bu keyfiyeti meşrulaştırmamak adına duruşmaya katılmayacağız.

Yarın Silivri'de yapılacak destek buluşması da bu kapsamda iptal edilmiştir."