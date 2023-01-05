5 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kadın futbolunda büyük skandal

Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Adana İdmanyurduspor'un kulüp binasından 15 futbol topu, forma ve antrenman malzemeleri çalındı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 16:25
Takip Et

Büyük skandal. Kadın futbolu çalkalandı

Kadın futbolunda büyük skandal
+
Aa
-

Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Adana İdmanyurduspor'un kulüp binasından 15 futbol topu, forma ve antrenman malzemeleri çalındı. Pazar günü oynayacakları Fenerbahçe maçına hazırlanan takımın Kamerunlu futbolcusu Viviane Mefire Peka (22), şüphelinin peşinden koştu ancak yakalayamadı. Kulüp Başkanı Metin Taylancı, "Zaten zor bir süreçten geçiyoruz. Yaşadığımız bu olay bizi çok üzdü. Bu durumu aşmaya çalışacağız" dedi.

FORMA İLE MALZEMELER ÇALINDI

Olay, 3 Ocak günü saat 08.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Adana İdmanyurduspor'un kulüp binasına giren kişi, antrenmanlarda kullanılan 15 futbol topu, forma ile çeşitli malzemeleri çaldı. Antrenman yapmak için binadan çıkan Kamerunlu futbolcu Viviane Mefire Peka, şüpheliyi görünce bağırıp, peşinden koştu. Şüpheli ise elindeki poşeti bırakıp, kaçtı. Peka'nın durumu bildirmesiyle kadın futbolcuların da kaldığı binaya gelen başkan Metin Taylancı, polise ihbarda bulundu.

İNŞALLAH BUNU ATLATACAĞIZ

Ligin 10'uncu haftasında pazar günü çıkacakları Fenerbahçe maçına hazırlanırken, talihsiz bir olay yaşadıklarını belirten Taylancı, "Zaten zor bir süreçten geçiyoruz. Yaşadığımız bu olay bizi çok üzdü hafta sonu maçta kullanacağımız malzemelerimiz çalındı. Yönetici arkadaşlarımla görüşüp, zararı gidermeye çalışacağız. İnşallah çocuklarımız da bu psikolojiyi üzerlerinden çabuk atar" dedi.

Futbolculardan Pınar Demir de takım arkadaşı Peka'nın sesine uyandığını belirterek, "Kapıyı açtığımda, Viviane'nin şüphelinin peşinden koştuğunu gördüm. Kontrol ettiğimizde hiçbir malzememizin kalmadığını gördük. Su kolisini de götürecekmiş ama gücü yetmemiş. Önemli bir maç öncesi psikolojik olarak da olumsuz etkilendik" şeklinde konuştu.

Kulüp binasına gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yapıp, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Futbolcularımıza güveniyoruz. Bu durumu aşmaya çalışacağız. Adana'nın önde gelen isimlerinden ve halkımızdan da destek bekliyoruz" diye konuştu.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
1
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
2
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
3
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
4
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
5
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
6
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
7
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Kadıköy’de denetimde ceza kesilen taksici: Ceza yemedim saçmalamayın, siz uyduruyorsunuz
﻿Kadıköy’de denetimde ceza kesilen taksici: Ceza yemedim saçmalamayın, siz uyduruyorsunuz
﻿Kadıköy’de denetimde ceza kesilen taksici: Ceza yemedim saçmalamayın, siz uyduruyorsunuz
﻿Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı
﻿Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı
﻿Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı
﻿Evlat vahşeti. Annesini öldürdü, Erkek arkadaşını ağır yaraladı 
﻿Evlat vahşeti. Annesini öldürdü, Erkek arkadaşını ağır yaraladı 
﻿Evlat vahşeti. Annesini öldürdü, Erkek arkadaşını ağır yaraladı 
﻿Balıkesir'de ticari araç tıra çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
﻿Balıkesir'de ticari araç tıra çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
﻿Balıkesir'de ticari araç tıra çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.