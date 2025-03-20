Büyük skandal! Kız yurduna girip dehşet saçtı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Avcılar’da bir kız öğrenci yurdunda yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Kendisini mutfak görevlisi olarak tanıtan bir kişi öğrencilerin odasına girerek öğrencilerin bazı eşyalarını aldı. Şüpheli bazı kız öğrencilere arkadaşlık teklifinde bulundu.

Olay, saat 07.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdunda meydana geldi. İddiaya göre, kendisini "mutfak görevlisi" olarak tanıtarak yurda giren M.K., katlardaki odaları tek tek dolaşarak bazı eşyaları alırken bir süredir takip ettiği, okula gitmek üzere giyinen üniversiteli kız öğrencinin bulunduğu odaya girip, arkadaşlık teklifinde bulundu.

Genç kızın tepkisi ve diğer öğrencilerin yardım istemesi üzerine yurt güvenlik görevlileri M.K.'yi yakaladı. Şüpheli, ihbar üzerine gelen polis ekibine teslim edildi. Gözaltına alınan M.K., polis merkezine teslim edildi. M.K.'nin uyuşturucu da olmak üzere birçok suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kendisini mutfak görevlisi olarak tanıttı! Kız yurdunda korku dolu dakikalar

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