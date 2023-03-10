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Moukoko hakkında şok eden gerçek ortaya çıktı

Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü hakkında yayınlanan belgede gerçek yaşını değiştirdiği iddia edildi.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 00:40
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Büyük skandal Moukoko'nun aslında gerçek yaşı 22

Moukoko hakkında şok eden gerçek ortaya çıktı
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Bundesliga'da Borussia Dortmund forması giyen Youssoufa Moukoko ile ilgili çok ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Alman basınından Bild'de 18 yaşında olduğu bilinen Kamerun kökenli Alman yıldızın gerçek yaşı ile ilgili belge yayınlandı. Bu belge Almanya'da büyük tartışmaları beraberinde getirdi.

Bild, 18 yaşında olarak bilinen Kamerun kökenli Alman oyuncunun gerçek yaşı ile ilgili bir belge yayınladı. Bu belge Almanya'da çok ses getirdi.Alman basınında yer alan habere göre; Moukoko'nun gerçek yaşının 18 değil, 22 olduğu ortaya çıktı. Yayınlanan belgede, yıldız oyuncunun 2000 doğumlu olması dikkat çekti. Borussia Dortmundlu oyuncunun yaşı kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Alman basını bu haberle çalkalanıyor.

Borussia Dortmund formasıyla 63 resmi maça çıkan Moukoko, 11 gol atarak takımına katkı sağladı. Yıldız golcünün güncel piyasa değeri 30 Milyon Euro seviyesinde belirlendi.


 

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