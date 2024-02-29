Büyük skandal. Müftülük ilkokul öğrencilerini Kubilay'ın katillerinin mezarına götürdü

Laik eğitime darbe vuran ve tepkilerin odağında yer alan ÇEDES (Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum) Projesi kapsamında sınıflara mezar maketi getirilmesi, öğrencilerin türbelere götürülmesi gibi birçok skandal yaşanmıştı.

Bu kez ise çocuklar, Teğmen Kubilay’ın gerici ayaklanmada şehit edildiği Menemen ilçesinde Nakşibendi tarikatı şeyhi Esad Erbili’nin türbesine götürüldü. Şeyh Erbili, gerici Menemen ayaklanmasına karışmış, bunun sonucunda idamla yargılanmış ve yaşı sebebiyle müebbet hapse mahkûm edilmişti.

Düzenlenen programda, Menemen sanığı şeyhten övgüyle bahsedildi, çocuklar da tüm bunları dinledi.

METHİYELER DÜZDÜLER

İzmir İl Müftü Yardımcısı Oğuzhan Kadıoğlu, çocukları Şeyh Erbili’nin türbesine Menemen Müftüsü Mehmet Seven ile birlikte götürdü. Kadıoğlu, ziyaret hakkında “Menemen ilçemizde çocuk cemaatimizle buluştuk. Cami çocukla dolu olunca onların seviyesine çıkmamız zor oldu, ama hafta sonunda güzel bir program oldu. Programın Safa Cami ve haziresinde bulunan Nakşibendi şeyhlerinden Esad Erbili (1847-1931) hazretlerinin manevi huzurlarında gerçekleşmesi ayrıca güzeldi. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kaydetti.