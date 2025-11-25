Manchester United, Premier Lig'in 12. haftasının kapanış mücadelesinde sahasında Everton'ı konuk etti. Kırmızılılar, rakibine 1-0 mağlup olurken, maça skordan ziyade yaşanan kavga damga vurdu.

GANA GUEYE TAKIM ARKADAŞI MICHAEL KEANE'E TOKAT ATTI

Karşılaşmanın 13. dakikasında tüm dünyaya damga vuran bir olay yaşandı. Everton'da forma giyen Gana Gueye ve Michael Keane tartıştı. Kısa süren tartışmanın ardından Gueye, Keane'e tokat attı.

Bu olayın ardından, hakem Harrington, Gueye'ye kırmızı kart gösterdi.