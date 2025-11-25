Manchester United, Premier Lig'in 12. haftasının kapanış mücadelesinde sahasında Everton'ı konuk etti. Kırmızılılar, rakibine 1-0 mağlup olurken, maça skordan ziyade yaşanan kavga damga vurdu.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkıyor! 8 eksikle 3 puan peşindeyizGalatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkıyor! 8 eksikle 3 puan peşindeyizSpor

Büyük skandal! Sahanın ortasında takım arkadaşını tokatladı - Resim : 2

Okan Buruk 'Buraya kadar' dedi! Galatasaray'da ayrılık...Okan Buruk 'Buraya kadar' dedi! Galatasaray'da ayrılık...Spor

GANA GUEYE TAKIM ARKADAŞI MICHAEL KEANE'E TOKAT ATTI

Karşılaşmanın 13. dakikasında tüm dünyaya damga vuran bir olay yaşandı. Everton'da forma giyen Gana Gueye ve Michael Keane tartıştı. Kısa süren tartışmanın ardından Gueye, Keane'e tokat attı.

Bu olayın ardından, hakem Harrington, Gueye'ye kırmızı kart gösterdi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörüne teklif gitmiş!Beşiktaş'tan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörüne teklif gitmiş!Spor