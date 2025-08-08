Büyük skandal! Transferde hile şüphesi

Joao Felix'in Al Nassr'a transferinin perde arkasıyla ilgili önemli bir iddia gündeme geldi.

Alman Sportschau sitesinden Marcus Bark’ın özel haberine göre, bu transferin arkasında Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) olabilir. İddiaya göre; Suudi fonu, Joao Felix’i kendi kulübü olan Al-Nassr’a transfer ederek, aslında paraya ihtiyacı olan Chelsea’ye dolaylı yoldan maddi kaynak sağladı.

Resmiyette Chelsea’nin sahibi BlueCo adlı konsorsiyum. Ancak bu yapının %60’lık çoğunluk hissesi, Amerikan yatırım şirketi Clearlake Capital’e ait. Todd Boehly’nin kulüpteki payı ise yalnızca %15 seviyesinde. Haberde, PIF’ın Clearlake Capital’e dolaylı ya da doğrudan finansal destek verdiğine dair ciddi şüphelerin olduğu belirtiliyor.

Bu yapı üzerinden Suudi fonunun, Al-Nassr transferi aracılığıyla Chelsea’ye nakit enjekte ettiği iddiası ise dikkat çekici. Kısacası; Joao Felix’in Suudi Arabistan'a transferi, yalnızca sportif değil, finansal anlamda da soru işaretleri yaratmış durumda.