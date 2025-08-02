Büyük şok! Fenerbahçe'nin genç yıldızı ayrıldı

Fenerbahçe Beko altyapısından yetişen 2008'li guard Ömer Ege Ziyaettin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı lacivertli kulübe veda etti. Ömer Ege, eğitimini ve basketbol kariyerini Amerika'da sürdüreceğini açıkladı.

Genç yılıdz paylaştığı veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"2016 yılında henüz 8 yaşındayken formasını giydiğim bu büyük camianın, bugüne kadar her yaş kategorisinde ter döktüm.

Bu formayla büyüdüm, öğrendim; düştüm, kalktım. Hem sporcu hem insan olarak gelişme fırsatı buldum.

Şimdi ise eğitim ve basketbol kariyerimi Amerika’da sürdürme kararı aldım.

Başta Fenerbahçe Ailesi olmak üzere, üzerimde emeği olan tüm antrenörlerime, teknik ekibe, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına ve her zaman yanımda olan aileme sonsuz teşekkür ederim.

Bu bir veda değil, yeni bir başlangıç.

Teşekkürler Fenerbahçe."