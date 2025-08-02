Büyük şok! Fenerbahçe'nin genç yıldızı ayrıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Büyük şok! Fenerbahçe'nin genç yıldızı ayrıldı

Fenerbahçe Beko'nun genç yıldızı Ömer Ege Ziyaettin takımdan ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko altyapısından yetişen 2008'li guard Ömer Ege Ziyaettin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı lacivertli kulübe veda etti. Ömer Ege, eğitimini ve basketbol kariyerini Amerika'da sürdüreceğini açıkladı.

Genç yılıdz paylaştığı veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"2016 yılında henüz 8 yaşındayken formasını giydiğim bu büyük camianın, bugüne kadar her yaş kategorisinde ter döktüm.

Bu formayla büyüdüm, öğrendim; düştüm, kalktım. Hem sporcu hem insan olarak gelişme fırsatı buldum.
Şimdi ise eğitim ve basketbol kariyerimi Amerika’da sürdürme kararı aldım.

Başta Fenerbahçe Ailesi olmak üzere, üzerimde emeği olan tüm antrenörlerime, teknik ekibe, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına ve her zaman yanımda olan aileme sonsuz teşekkür ederim.

Bu bir veda değil, yeni bir başlangıç.

Teşekkürler Fenerbahçe."

Son Haberler
Ünlü gazeteciden Fenerbahçe tüyoları! Üç oyuncudan biri Kerem Aktürkoğlu
Ünlü gazeteciden Fenerbahçe tüyoları! Üç oyuncudan biri Kerem Aktürkoğlu
Ardahan'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Ardahan'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
İznik’te yağmur sonrası feci kaza! Önce duvara sonra araca çarptı
İznik’te yağmur sonrası feci kaza! Önce duvara sonra araca çarptı
Fenerbahçe Semedo ve Skriniar'ın lisanslarını çıkarttı!
Fenerbahçe Semedo ve Skriniar'ın lisanslarını çıkarttı!
Koşu yapan sporcuya tüp kamyonu çarptı
Koşu yapan sporcuya tüp kamyonu çarptı