Büyük şok: Süper Lig oyuncusu tecavüzden suçlu bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Büyük şok: Süper Lig oyuncusu tecavüzden suçlu bulundu

Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket'in ligde kalmasına büyük katkı yapan NBA patentli ABD'li guard Ben McLemore ülkesinde tecavüz suçlamasıyla hüküm giydi.

Geçen sezonu Denizli ekibi Merkezefendi Belediyesi Basket'te geçiren 32 yaşındaki ABD'li guard Ben McLemore, 3 Ekim 2021'de ABD'deki bir partide 21 yaşındaki bir kadına tecavüz etmekle suçlandı.

Yıldız basketbolcu, Oregon Eyaleti'ndeki Clackamas County'de jüri tarafından birinci derece tecavüz ve cinsel istismardan suçlu bulundu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre o dönem NBA'de Portland Trail Blazers'ta forma giyen McLemore, daha önce reddettiği 4 suçlamanın üçünü kabul etti.

McLemore'un cezasının 9 Temmuz'da açıklanacağı belirtildi. 2013 NBA Draft'ında Sacramento Kings tarafından yedinci sırada seçilen McLemore, 2021-22 sezonunda Trail Blazers'daki son yılına kadar Memphis Grizzlies, Houston Rockets ve Los Angeles Lakers'ta oynadı. McLemore, Merkezefendi'de 29 maçta 12.3 sayı, 3.1 ribaund, 1.8 asist ortalamaları tutturmuştu.

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