Büyük sorunlar radikal önlemlerle çözülür

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “2023 yılında hız ihlali nedeniyle meydana gelen kazalarda günde ortalama 10 kişi hayatını kaybetti” dedi.

Peki, buna karşı hangi önlemler alınıyor?

Yerlikaya, hız sınırını aşanlarla etkili şekilde mücadele edildiğini, örneğin bu yılın ilk 50 gününde 848 bin 766 sürücü hakkında işlem yapıldığını ifade etmiş açıklamasında.

Herhalde onlara birkaç bin liralık para cezası uygulanmıştır.

Bana kalırsa sorunu çözmeye kesinlikle yetmez. Hızdan kaynaklı kazaları önlemek için acilen şu önlemlerin alınması gerekir:

-Otoyollarda otomobiller için yasal hız limiti 130-140 km/saati buluyor. Bu limit aşağı çekilmeli, 90 km/saatten hızlı gitmek yasaklanmalıdır.

-Otoyollarda otobüslerin hız sınırı 100 km/saatten 80 km/saate, kamyonların hız sınırı 90 km/saatten 70 km/saate düşürülmelidir.

-Benzer hız sınırlamaları şehir içi, çift yönlü karayolları ve bölünmüş yollar için de uygulanmalıdır. Otomobiller şehir içinde 40 km/saat, şehirlerarası çift yönlü yollarda 70 km/saat, şehirlerarası bölünmüş yollarda 80 km/saatten daha hızlı gidememelidir.

-Otobüsler ile kamyonların, şehir içinde 35 km/saat, şehirlerarası çift yönlü yollarda 65 km/saat, bölünmüş yollarda 70 km/saatten daha hızlı gitmesi önlenmelidir.

-Yasal hız sınırını aşan sürücülere ilk defasında bugün uygulananın en az 10 misli para cezası yazılmalıdır. Aynı sürücü hız ihlalini defalarca yaparsa ehliyetine el konulmasından hapse kadar çeşitli cezalar uygulanmalıdır.

-Ehliyet verilmesi zorlaştırılmalıdır. Ehliyet sınavına girecek olanların beden ve ruh sağlıklarının yerinde olup olmadığı uzman doktorlar tarafından dikkatle araştırılmalıdır.

-Araçlarının motor aksamında 90 km/saatten hızlı gitmeyi engelleyecek düzenlemeler yapmak isteyen sürücüler teşvik edilmelidir.

-70’li yaşlarda kalp hastalıkları artıyor, gözler yeterince görmez kulaklar iyi duymaz oluyor, refleksler azalıyor, dikkat çabuk dağılıyor. Bu nedenle 75 yaşından sonra araç kullanmak yasaklanmalıdır.

-Son yıllarda sayıları hızla artarak 6 milyonun üzerine çıkan motosikletler de trafik güvenliği açısından önemli bir sorun oluşturmaya başladı. Bu konuda da ciddi önlemler almaktan çekinmemeli, otomobil sürücüleri için getirilen sınırlamalar onlar için de geçerli olmalıdır.

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Yazının buraya kadar olan bölümünü okuyanlar “Hadi canım sen de... Olacak şey mi bunlar” diye tepki gösterebilir.

Onlara yanıtımı peşinen vereyim:

Büyük sorunlar radikal önlemlerle çözülür. Yoksa siz her gün 10 kişinin araçların hızlı kullanılması yüzünden ölmesini az mı buluyorsunuz?

...

Şunu da ifade edeyim:

Türkiye’de trafik kazalarında günde 10 değil ortalama 18 kişi ölüyor. Sayın Bakan’ın ifade ettiği 10 rakamı hız sınırının aşılması yüzünden meydana gelen kazalarda ölenlerle ilgilidir.

Kazaların araçların bakımsızlığından olumsuz hava koşullarına, sürücülerin direksiyon başına yorgun oturmasından alkol ve uyuşturucu kullanmalarına(ve tabii telefonla konuşmalarına), şerit ihlalinden trafik ışıklarına uymamaya, hatalı sollamadan gerekli önlemleri almadan yapılan yol bakım çalışmalarına kadar başka nedenleri de var.

Bunlara karşı neler yapılması gerektiğini de başka bir yazıda ele alırız.