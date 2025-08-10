Büyük sürpriz! Eski defter açıldı, Uğurcan Çakır için flaş gelişme

Hazırlık maçları ve Feyenoord ile oynanan ön eleme maçının ardından kaleci transferini yeniden gündemine alan Fenerbahçe'de çalışmalar başladı.

Livakovic ve İrfan Can Eğribayat'ın performansını yeterli bulmayan sarı lacivertliler bir süre önce teklif götürdüğü Uğurcan Çakır için yeniden harekete geçti. Fenerbahçe'nin A Milli Takım kalecisi için Trabzonspor'a 18 milyon Euro bonservis teklif ettiği öğrenildi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yaptığı açıklamada Avrupa dışında kaptanlarını bırakmayacağını ifade etmişti.

Son gelen teklifin nasıl bir karşılık göreceği merak edilirken Ederson ile masada olan Galatasaray'ın da Karadeniz takımına 15 milyon Euro'luk bir öneriyle gittiği öne sürüldü.

Geçen sezon 43 müsabakada Trabzonspor kalesini koruyan 29 yaşındaki eldiven, 18 maçta kalesini gole kapatmıştı.