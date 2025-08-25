Büyük sürpriz: Eski Fenerbahçeli Beşiktaş yolunda

TransferFeed'in haberine göre Beşiktaş, Altay Bayındır'ı transfer etmek istiyor. Yakın zamanda resmi teklif yapılması bekleniyor.

Premier Lig devlerinden Manchester United forması giyen milli futbolcu Altay Bayındır için İngiliz gazeteci Graeme Bailey “Bayındır sezonun ilk maçına çıkmış olabilir ama geleceği hiç garanti değil. Lammens, Onana’ya ciddi bir rakip olarak getiriliyor. Bayındır için şimdiden yoğun şekilde yeni kulüp arayışları başladı. Oyuncunun aracıları çalışıyor. Bu bir kiralık transfer de olabilir” ifadelerini kullandı.