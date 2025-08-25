Büyük sürpriz: Eski Fenerbahçeli Beşiktaş yolunda

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Büyük sürpriz: Eski Fenerbahçeli Beşiktaş yolunda

Eski Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın transferi için Beşiktaş devreye girdi.

TransferFeed'in haberine göre Beşiktaş, Altay Bayındır'ı transfer etmek istiyor. Yakın zamanda resmi teklif yapılması bekleniyor.

Premier Lig devlerinden Manchester United forması giyen milli futbolcu Altay Bayındır için İngiliz gazeteci Graeme Bailey “Bayındır sezonun ilk maçına çıkmış olabilir ama geleceği hiç garanti değil. Lammens, Onana’ya ciddi bir rakip olarak getiriliyor. Bayındır için şimdiden yoğun şekilde yeni kulüp arayışları başladı. Oyuncunun aracıları çalışıyor. Bu bir kiralık transfer de olabilir” ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Yıldız Çağrı Atiksoy'dan imalı paylaşım
Yıldız Çağrı Atiksoy'dan imalı paylaşım
Kayıp adam derede ölü bulundu
Kayıp adam derede ölü bulundu
Beşiktaş'tan KAP bildirimi
Beşiktaş'tan KAP bildirimi
Bu küçük hatalar tamir masrafı çıkartıyor! Araç sahipleri dikkat
Bu küçük hatalar tamir masrafı çıkartıyor! Araç sahipleri dikkat
Malatya’da ev yangını
Malatya’da ev yangını