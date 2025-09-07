Büyük sürpriz! Joker ve Guduric evine döndü

EuroBasket son 16 turunda basketbolseverler tarihi bir sürprize tanıklık etti.

12 Dev Adam'ın 95-90'lık mağlup ettiği Sırbistan bu sonuçla A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak B Grubu'nun üçüncüsü Finlandiya ile eşleşmişti.

Ancak Nicola Jokic, Marko Guduric gibi önemli isimleri kadrosunda bulunduran Sırbistan son 16 turunda 92-86'lık skorla Finlandiya'ya yenilerek turnuvaya erken veda etti.

Karşılaşmada Jokic 33 sayı, 8 ribaund ve 3 asistle oynarken Finlandiya'nın yıldız oyuncusu Lauri Markkanen ise 29 sayı, 8 ribaund, 3 asistle maçı tamamladı.