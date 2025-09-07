Büyük sürpriz! Joker ve Guduric evine döndü

EuroBasket Son 16 Turu'nda büyük sürpriz yaşandı. Nikola Jokic liderliğindeki Sırbistan, turnuvaya veda etti.

EuroBasket son 16 turunda basketbolseverler tarihi bir sürprize tanıklık etti.

12 Dev Adam'ın 95-90'lık mağlup ettiği Sırbistan bu sonuçla A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak B Grubu'nun üçüncüsü Finlandiya ile eşleşmişti.

Ancak Nicola Jokic, Marko Guduric gibi önemli isimleri kadrosunda bulunduran Sırbistan son 16 turunda 92-86'lık skorla Finlandiya'ya yenilerek turnuvaya erken veda etti.

Karşılaşmada Jokic 33 sayı, 8 ribaund ve 3 asistle oynarken Finlandiya'nın yıldız oyuncusu Lauri Markkanen ise 29 sayı, 8 ribaund, 3 asistle maçı tamamladı.

