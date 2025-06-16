Büyük sürpriz! Sergen Yalçın eski takımının başına geçiyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, bir süredir yeni teknik direktör arayışına devam ediyordu. Güneydoğu ekibi, eski teknik direktörü Sergen Yalçın'ı yeniden takımın başına geçirmek için kolları sıvadı.



SERGEN YALÇIN GAZİANTEP'E DÖNÜYOR

Teknik direktörlük kariyerine Gaziantepspor'da başlayan Sergen Yalçın, Antep ekibinde 2 ayrı dönemde görev almıştı. Yönetim ile Yalçın arasında yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenilirken, deneyimli hocanın 'Yeni bir projeye liderlik etme' fikrine sıcak baktığı öğrenildi.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Gaziantep FK yönetimi, Sergen Yalçın'ı ikna etmek için yoğun mesai harcıyor. Yönetim, yeni sezon planlamasını tamamen Yalçın'ın isteklerine göre şekillendirmeyi hedefliyor.