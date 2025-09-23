Büyük sürprizi resmen duyurdular! Hakim Ziyech geri dönüyor: Ligi sallayacak transfer

Hollanda Eredivisie'nin dev ekibi PSV Eindhoven, genç oyuncusu Ruben van Bommel'in yaşadığı ciddi sakatlıkla sarsıldı. 21 yaşındaki futbolcunun sezonu kapattığı açıklanırken, bu durum Hollanda temsilcisini acil transfer arayışına iterken, gündeme tanıdık bir isim geldi.

HAKIM ZIYECH HOLLANDA'YA DÖNÜYOR

Hollanda basınında yer alan habere göre; PSV Yönetimi, Hakim Ziyech ile yakından ilgileniyor. Haberin detaylarında Ziyech'in de daha önce forma giydiği Hollanda'ya dönmeye sıcak bakması.

Galatasaray'da geçirdiği dönemin ardından Katar'ın Al-Duhail takımına transfer olan Faslı yıldız, temmuz ayından bu yana boşta bulunuyor.

Spor yazarları Galatasaray-Konyaspor maçını değerlendirdi! Cimbom'un yıldızını yerden yere vurdular

Fenerbahçeli futbolcu hakkında soruşturma başlatıldı!

HAKIM ZIYECH DAHA ÖNCE 3 TAKIMDA FORMA GİYMİŞTİ

Hakim Ziyech, Hollanda kariyerinde daha önce Heerenveen, Twente ve Ajax gibi kulüplerde forma giymişti. Yıldız 10 numara, Ajax'ta yaptığı çıkış ile Premier Lig devi Chelsea'ye 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Sadettin Saran için beklenen oldu! Bakanlık ve TFF harekete geçti

Ne yaptın sen Kerem Aktürkoğlu! Dünyası başına yıkıldı: Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu

Fenerbahçeliler bile Ali Koç'a tepki gösteriyor! Bu iddia doğruysa ortalık yıkılacak: Frankfurt-Galatasaray maçı oynanırken...

Sadettin Saran için hevesini kursağında bırakacak iddia! "3 yıl ceza verilecek"

Ali Koç giderayak yaptı yapacağını! Kellesini istemişti: Ferhat Gündoğdu'dan flaş karar