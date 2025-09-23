Büyük sürprizi resmen duyurdular! Hakim Ziyech geri dönüyor: Ligi sallayacak transfer

Büyük sürprizi resmen duyurdular! Hakim Ziyech geri dönüyor: Ligi sallayacak transfer

Ülkemizde bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Faslı oyuncu Hakim Ziyech için sıcak bir gelişme yaşandı. Yaz transfer döneminde herhangi bir takıma imza atmayan ve bonservisi elinde olan Hakim Ziyech, geri dönmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Hollanda Eredivisie'nin dev ekibi PSV Eindhoven, genç oyuncusu Ruben van Bommel'in yaşadığı ciddi sakatlıkla sarsıldı. 21 yaşındaki futbolcunun sezonu kapattığı açıklanırken, bu durum Hollanda temsilcisini acil transfer arayışına iterken, gündeme tanıdık bir isim geldi.

HAKIM ZIYECH HOLLANDA'YA DÖNÜYOR

Hollanda basınında yer alan habere göre; PSV Yönetimi, Hakim Ziyech ile yakından ilgileniyor. Haberin detaylarında Ziyech'in de daha önce forma giydiği Hollanda'ya dönmeye sıcak bakması.

Galatasaray'da geçirdiği dönemin ardından Katar'ın Al-Duhail takımına transfer olan Faslı yıldız, temmuz ayından bu yana boşta bulunuyor.

HAKIM ZIYECH DAHA ÖNCE 3 TAKIMDA FORMA GİYMİŞTİ

Hakim Ziyech, Hollanda kariyerinde daha önce Heerenveen, Twente ve Ajax gibi kulüplerde forma giymişti. Yıldız 10 numara, Ajax'ta yaptığı çıkış ile Premier Lig devi Chelsea'ye 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

