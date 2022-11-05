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Derbide top Şenol Güneş'in suratına çarptı

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbinin 9. dakikasında Şenol Güneş için şanssız bir an yaşandı.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 20:37
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Büyük talihsizlik. Derbide Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in şanssız anı böyle görüntülendi

Derbide top Şenol Güneş'in suratına çarptı
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Gedson ile Barış Alper Yılmaz arasındaki mücadele sonrası, Sergio Oliveira topu uzaklaştırmak için sert vurdu. Bu sırada pozisyonu yakından takip eden ve Barış Alper'in yaptığı faul için hakem Halil Umut Meler'den kart isteyen Şenol Güneş'e Sergio Oliveira'nın sert vurduğu top isabet etti.

Şenol Güneş, pozisyon sonrası herhangi bir sorun yaşamadan oyuna devam etti.

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