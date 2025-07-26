Büyük tartışmalara neden olmuştu! Fenerbahçe Chobani'yi açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Chobani firması ile yaptığı sponsorluğu açıkladı. Sarı-lacivertliler, stadyum isim sponsorluğu için yıllık 10 milyın euro kazanacağını paylaştı.

İşte kulüp tarafından yapılan açıklama;



"Kulübümüz ile Chobani firması arasındaki görüşmeler sonucunda 2025-2026 sezonundan itibaren 5 + 5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varılmıştır.



Anlaşma detaylarına göre;



2025-2026 futbol sezonu ve devam eden sezonlar için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 10.000.000 Euro olarak belirlenmiştir.

2025-2026 futbol sezonu için Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu bedeli ise 4.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Devam eden sezonlar için minimum 4.000.000 Euro olmak üzere, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecektir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız."