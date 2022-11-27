Katar'a gidenler yandı: Büyük tehlike açıklandı

SEDAT KAYA / Özel haber

Dünya Sağlık Örgütü uzmanları COVID-19'dan daha ölümcül ve daha yaygın olan ve Deve Gribi olarak bilinen (Orta Doğu solunum sendromunu MERS) virüse dikkat çekti. . Hastalık ilk olarak 2012 yılında Suudi Arabistan'da tespit edildi.

Ateş, öksürük ve nefes darlığı bu hastalığın yaygın belirtileri. MERS hastalarında ishal ve diğer gastrointestinal semptomlar da kaydedildi. Hastalığın ölüm oranı yüzde 35 gibi büyük bir oran.

Deve gribi virüsü zoonotik olduğu için insanlar ve hayvanlar arasında yayılabilir. Araştırmalara göre, doğrudan veya dolaylı olarak enfekte bir kişiyle temas, insanda enfeksiyona neden olabilir. 2022 FIFA Dünya Kupası için Katar'a giden yaklaşık 2 milyon futbolsever ölümcül enfeksiyonun kaynağı olduğu düşünülen develere dokunmamaları konusunda da uyarıldı. Ancak bu uyarıya rağmen develere yaklaşıp fotoğraf çektirenler olduğu gözlendi.

Araştırmacılar, 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki büyük kalabalığın potansiyel bulaşıcı hastalık riskleri oluşturduğunu belirledi.

Dünya Sağlık Örgütü Deve Gribini gelecekte bir pandemi başlatma potansiyeline sahip virüslerden biri olarak nitelendirdi.