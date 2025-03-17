Büyük tehlike atlatan Nuri Alço vasiyetini açıkladı

Nuri Alço 2020 yılında hayatını birleştirdiği eşi Burcu Alço olmasaydı çoktan ölmüş olacağını söyleyerek minnettarlığını dile getirdi.

Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço, geçirdiği ardı ardına sağlık sorunlarının ardından Kanal D magazin ekibinin sorularını yanıtladı.

Yaşadığı bağırsak yapışması sorunu nedeni ile hastaneye kaldırılan Nuri Alço, eşinin kendisine verdiği desteği anlatarak "O olmasaydı belki ölmüştüm. Çoğu zaman ailemin olmadığı yerde o vardı. İlk kalp ameliyatıma yalnız gittim" diye konuştu.

Ölümden dönmüştü! Nuri Alço ilk kez görüntülendi

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Sağlık durumunun çok daha iyi olduğunu anlatan Nuri Alço, "5 tane büyük ameliyat geçirdim ama toparladım. Şu an gayet iyiyim, bir problemim yok" dedi. İzleyiciler ile vasiyetini paylaşan Nuri Alço, "Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii'nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok" şeklinde konuştu.