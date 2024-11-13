Büyük tepki toplamıştı! Etki ajanlığı yasası geri çekiliyor

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, "etki ajanlığı yasası'nın" eleştiriler üzerine yeniden değerlendirileceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Emir şu paylaşımı yaptı:

"Kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen kanun teklifi, haftalardır sürdürdüğümüz gerek halkımızın büyük desteğini alarak kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımız ile gerek meclisteki çalışmalarımız ve eleştirilerimiz sonucunda an itibari ile geri çekildi"

ETKİ AJANLIĞI NEDİR?

Siyasette etki ajanlığı, belirli politik hedeflere ulaşmak veya kamuoyunu belirli bir şekilde etkilemek için kullanılan stratejiler ve taktiklerin toplamını ifade eder.

Bu tür etki ajanları, politikacıların, siyasi partilerin ya da hükümetlerin çıkarlarını destekleyerek belirli politikaları veya adayları teşvik etmek amacıyla faaliyet gösterirler.

LOBİ FAALİYETLERİ

Lobiciler, belirli yasa tasarılarının veya düzenlemelerin lehine veya aleyhine etki sağlamak amacıyla hükümet yetkilileri ve politikacılarla etkileşimde bulunurlar. Bu süreç, doğrudan görüşmeler, mali destekler ve diğer etki stratejileri aracılığıyla yürütülmektedir.

HALKLA İLİŞKİLER KAMPANYALARI

Siyasi partiler ve adaylar, kamuoyunu istedikleri şekilde yönlendirmek amacıyla halkla ilişkiler kampanyaları düzenler. Bu kampanyalar, medya aracılığıyla mesajların yayılması, sosyal medyada aktif olunması ve halka açık etkinliklerin organize edilmesi gibi çeşitli faaliyetleri içerir.

SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİLERİ

Sosyal medya fenomenleri, belirli siyasi mesajları yaymak için etkili bir araç haline gelebilir. Geniş takipçi kitleleri sayesinde, bu kişiler mesajlarını hızlı bir şekilde ve geniş bir kitleye ulaştırma kapasitesine sahiptir.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

Sivil toplum kuruluşları, belirli politik hedefler doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla kampanyalar düzenler. Bu kuruluşlar, araştırmalar yaparak, raporlar yayımlayarak ve kamuoyunu bilinçlendirici etkinlikler düzenleyerek etki yaratmaya çalışır.

MEDYA VE YAYINCILIK

Gazeteler, televizyon kanalları ve dijital medya platformları, belirli politik görüşleri desteklemek veya eleştirmek için kullanılabilir. Medya organları, haber ve yorumlarıyla kamuoyunu şekillendirme gücüne sahiptir.

AKADEMİK VE DÜŞÜNCE KURULUŞLARI

Düşünce kuruluşları ve akademik araştırma enstitüleri, politik analizler sunarak ve önerilerde bulunarak karar alıcılar üzerinde etkide bulunabilir. Bu tür kuruluşlar, bilimsel verilerle desteklenen görüşleriyle politikalar üzerinde etki sağlama amacı taşır.