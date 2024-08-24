Büyük Türk milleti mutsuz ve umutsuz

28 Haziran 2024 itibarıyla Türkiye’nin Dış Borç Stoku şöyle:

-506,8 milyar dolar.

-Millî gelire oranı yüzde 43,8.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dedi ki;

"Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim."

Erdoğan iktidarında nas hiç oldu mu? Hayır.

Erdoğan’ı yalanlayan resmî faiz bilgileri Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre şöyle:

-2003-2023 arası 21 yılda Türkiye faize 563 milyar dolar ödedi.

-2024 yılında ise 1 trilyon 254 milyar faiz ödeyecek.

Her vesile ile ihracat rekorlarını açıklıyor Erdoğan ama şu gerçek rakamı asla söylemiyor.

2023-2024 Temmuz döneminde Türkiye’nin dış ticaret açığı şöyle:

-82,3 milyar dolar.

12 Ağustos 2024 tarihinde açıklanan işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı 2024 yılı Haziran ayında mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı şöyle oldu:

-Yüzde 9,2.

Üniversite mezunlarında işsizlik oranı şöyle:

-Yüzde 25.

TÜRK-İŞ’in tespitine göre Temmuz 2024’te acı tablo şöyle;

4 kişilik bir ailenin; sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için aylık açlık sınırı:

-19 bin 234 lira.

Gıda harcaması ile giyim, konut kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu aylık harcamalara ilişkin yoksulluk sınırı şöyle:

-62 bin 652 lira.

Bekâr bir çalışanın aylık asgari yaşama maliyeti şöyle:

-24 bin 901 lira.

5 Ağustos 2023-2024 arası bir yıllık enflasyon oranı TÜİK’e göre şöyle:

-Yüzde 65,93.

Bağımsız Akademisyenler Grubu ENAG'ın 5 Ağustos 2023-2024 arası bir yıllık enflasyon oranı şöyle

-Yüzde 100,88.

Adalet Bakanlığı resmî verilerine göre 2023 yılında icra ve iflas dairelerindeki dosya sayısı şöyle:

-38 milyon 969 bin 260.

Tek adam rejiminin 2015-2023 döneminde icra ve iflas dosya sayısında yaşanan artış oranı şöyle:

-Yüzde 49.

Gelelim emeklilerin çalınan maaşlarının tablosuna:

AKP’nin tek başına iktidar olduğu 2003 yılında en düşük işçi emekli maaşının asgari ücrete oranı şöyleydi:

-Yüzde 1.47.

İşçi emeklisi asgari ücretten yüzde 47 daha fazla maaş alıyordu.

2024 yılında ekonomist Erdoğan iktidarı en düşük işçi emekli maaşının asgari ücrete oranını şu rakama düşürdü:

-Yüzde 0.61.

Yani, en düşük işçi emeklisi maaşı asgari ücretten yüzde 39 daha düşük oldu.

Emeklilerin maaşları 2011 yılından bu yana her sene kademeli olarak düşürülüyor Erdoğan iktidarı tarafından.

Bu ekonomik tablo bakın ne sonuç yaratıyor:

Birleşmiş Milletler'in 143 ülke arasında yaptığı değerlendirmeyle belirlediği Dünya Mutluluk Raporu'nda;

-Finlandiya 7. kez birinci sırada.

-Türkiye 98. sırada.

-Genç mutluluğunda İsrail ve Sırbistan ilk üçte yer alırken, Türkiye 101. sırada.

60 yaş üstünü içeren mutluluk endeksi kategorisinde;

-Danimarka birinci konumda yer aldı.

-Türkiye 92. sırada.

Ülkemizdeki sığınmacıların sayısı:

-8-9 milyon…

İşte Recep Tayyip Erdoğan’ın 2003-2024 döneminde Türk halkını mutsuz ettiği ve umutsuz hâle getirdiği çok acı tablo budur.

Soru da şudur:

-Erdoğan tekrar tekrar neden seçiliyor?

Bu soruya da muhalefet partileri ile akademisyenler yanıt versin…