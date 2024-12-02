Büyük Türkiye’nin 30 Euro hesabı!

Yurt dışından gelen hediye veya e-ticaret yolu ile internet sitelerinden alınan ürünlerde daha birkaç yıl önce 1500 Euro’ya kadar sınır vardı.

Damat Bakan ve eski yardımcısı 128 milyar doları yakınca Türkiye 30 sente muhtaç hâle geldi.

Bu defa bin 500 Euro olan sınır 150 Euro’ya düşürüldü.

Sonra 150 Euro’luk değerdeki paket için yüzde 60 vergi kondu. O da yetmedi bu yıl 30 Euro’ya düşürdüler.

Yurt dışından 30 Euro değer karşılığında bir ürün aldığınızda yüzde 60 gümrük vergisi ödüyorsunuz.

O da yetmedi denildi ki, kargo ücreti ile bu sınır 30 Euro olacak!

Mesela yurt dışından bir kitap, kalem vs.. alacaksınız ürün bu ürün kargo dâhil 30 Euro olmak zorunda. İyi de Avrupa ülkelerinden gelen bir kargonun ücreti zaten en az 30 Euro?

Olsun!

Alma! Alacaksan Türkiye’den fahiş fiyata al!

Yurt dışında yaşayan anneanne torununa bir patik, yelek ve şapka yapar. El işi göz nuru bu ürünün parasal değeri yok ama manevi değeri çok. 60 Euro kargo ödeyerek Türkiye’ye yollamak ister ancak, torunun bunu almasına imkân yok. Çünkü yurt dışından gelecek ürünlerde 30 Euro sınırı var. Siz bin Euro gümrükte ödeseniz hayır!

Yine yurt dışına gittiniz ve bin dolara yani yaklaşık 35 bin liraya telefon aldınız. Bunu Türkiye’de kayıt altına almak istiyorsunuz. Eğer yılbaşına kadar gelirseniz 32 bin lira sonrası 46 bin lira.

Şaka gibi değil mi?

Vergisi ürünün fiyatından daha fazla.

Alın size büyük Türkiye!

30 Euro’luk yurt dışı harcamasına dahi gücü mecali olmayan bir ülke yarattılar.

Çok değil yakında yurt dışına giderken cebinizdeki paraya da sınır getirirlerse hiç şaşmayın.

Çünkü 128 milyarı yakan iktidar şimdi 20 Euro’ya muhtaç olmuş!