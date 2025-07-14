Büyük umutlar ve yüksek bonservisle transfer edilmişti! Fenerbahçe biletini kesti

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Büyük umutlar ve yüksek bonservisle transfer edilmişti! Fenerbahçe biletini kesti

Fenerbahçe'de yeni sezon için kadro planlaması sürüyor. Transfer edilecek oyuncular kadar takımdan ayrılacak isimler de merakla edilirken, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya katılan Diego Carlos'un üstü çizildi. Brezilyalı savunmacıya, İngiltere Premier Lig'den talip olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon adı sıklıkla sakatlıklar ile anılan ve bu sebepten bir türlü düzenli forma şansı bulamayan defans oyuncusu Diego Carlos, Jose Mourinho’nun gözünden düştü. Sarı lacivertli kulüp de oyuncu için yeni kulüp aramaya başladı. Tam da bu sırada oyuncunun menajerinden gelen Burnley haberi, Fenerbahçe’de yüzleri güldürdü.

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DIEGO CARLOS'A PREMIER LİG'DEN TALİP

İngiltere Premier lig’e bu sezon çıkan ve kadrosunu yenilemek için çalışmalara başlayan Burnley, gözünü Fenerbahçe’nin stoperine dikti. İngiliz kulübüyle yürütülen görüşmelerde sona gelinirken, transferin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu için Fenerbahçe, Aston Villa'ya 11 milyon euro ödemişti. Diego Carlos, sarı-lacivertli takımda 4 maçta süre aldı.

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