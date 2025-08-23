Büyük umutlarla transfer edilmişlerdi! Fenerbahçe'de 6 ayrılık

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de kadro planlaması tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak gün içerisinde Edson Alvarez'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, 6 yabancı oyuncusu ile yollarını ayırma planı yapıyor. İşte o isimler...

Edson Alvarez transferiyle birlikte Fenerbahçe'de yabancı sayısı 18'e yükseldi.

En az dört isimle yollarını ayırmak zorunda olan sarı lacivertliler, öncelikle Dominik Livakovic, Fall, Ognjen Mimovic, Diego Carlos, Becao ve Djiku'yu elden çıkarmaya çalışıyor.

Bir kaleci, bir de ofansif orta saha transferi planlayan Fenerbahçe, Avrupa'nın önemli liglerinde transferin bitmesine on gün kala elini çabuk tutmak için uğraşıyor.

Mimovic ve Fall'ı kiralık vermeye hazırlanan sarı lacivertlilere Djiku, Amrabat ve Livakovic için teklifler var. Becao ve Carlos içinse kapıyı çalan yok.

