Büyük umutlarla transfer edilmişlerdi! Fenerbahçe'de 6 ayrılık

Edson Alvarez transferiyle birlikte Fenerbahçe'de yabancı sayısı 18'e yükseldi.



En az dört isimle yollarını ayırmak zorunda olan sarı lacivertliler, öncelikle Dominik Livakovic, Fall, Ognjen Mimovic, Diego Carlos, Becao ve Djiku'yu elden çıkarmaya çalışıyor.

Transferi resmen duyurdular! Alexander Sörloth yıllar sonra Süper Lig'e dönüyor: Ezeli rakibe imza an meselesi

Jose Mourinho bombası! Yeni takımını duyurdular: Fenerbahçe Benfica'ya elenirse...

Bir kaleci, bir de ofansif orta saha transferi planlayan Fenerbahçe, Avrupa'nın önemli liglerinde transferin bitmesine on gün kala elini çabuk tutmak için uğraşıyor.



Mimovic ve Fall'ı kiralık vermeye hazırlanan sarı lacivertlilere Djiku, Amrabat ve Livakovic için teklifler var. Becao ve Carlos içinse kapıyı çalan yok.

Galatasaray ile anlaştığı iddia edilmişti! Pep Guardiola'dan Ederson açıklaması

Nene'yi yakın tanıyan isimden olay yorum! "Fenerbahçe kelepir fiyata aldı"

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sonrası ayrılık!