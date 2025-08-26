Büyük umutlarla transfer edilmişti! Beşiktaş'ta ayrılık yakın

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş'ta takıma eklenecek isimlerin yanında ayrılacak futbolcular da şekilleniyor. Bu kapsamda Beşiktaş'ın ayrılık listesinin başındaki isimlerden birisi Moutasem Al Musrati.

MOUTASAEM AL MUSRATI AVRUPA EKİPLERİNİN RADARINDA



Libyalı oyuncu ile Avrupa'nın çeşitli liglerinden takımlar ilgileniyor. İspanya'dan Espanyol ve Yunanistan'dan AEK, bu takımların başını çekiyor.



Serdal Adalı yönetimi, Musrati'ye olan ilginin somutlaşmasını beklerken satış ve satın alma opsiyonlu kiralama formüllerini değerlendiriyor.



Yabancı kontenjanını rahatlatmak isteyen siyah-beyazlılar, Al Musrati ile en yakın zamanda yolların ayrılmasını bekliyor.

