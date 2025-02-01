Büyük yangında tüm mal varlığını kaybetmişti! Survivor Turabi’den beklenmedik hamle

Survivor'da 2 kez şampiyon olarak Ogeday Girişken'le bu rekoru paylaşan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından beklenmedik bir paylaşım yaptı.

Survivor'la hayatımıza giren Turabi Çamkıran, 3 kez katıldığı yarışmada 2 kez şampiyon olarak bir rekora imza atmıştı.

Survivor 2024'e kadar söz konusu rekor yalnızca kendisinde olurken Ogeday Girişken'in 2. kez şampiyon olmasıyla rekorunu paylaşıyor.

TURABİ'DEN BEKLENMEDİK PAYLAŞIM

Survivor Turabi son olarak Exatlon Almanya'da yarışmaya katılmıştı. Sağlık sorunları yüzünden yarışmadan ayrılan Turabi'nin Survivor 2025'te yer alması için yoğun talep oluşurken Turabi, sosyal medya hesabından beklenmedik bir paylaşım yaptı.

Survivor'a gelemeyeceğini belirten Turabi, ayrıca "Popstar" olma kararı aldığını ve yeni şarkısını profilinden paylaşacağını açıkladı.