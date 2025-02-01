Büyük yangında tüm mal varlığını kaybetmişti! Survivor Turabi’den beklenmedik hamle

Kaynak: Haber Merkezi
Büyük yangında tüm mal varlığını kaybetmişti! Survivor Turabi’den beklenmedik hamle

Los Angeles’taki yangında tüm mal varlığını kaybeden Turabi Çamkıran şarkı çıkardığını ve 'Popstar' olacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Survivor'da 2 kez şampiyon olarak Ogeday Girişken'le bu rekoru paylaşan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından beklenmedik bir paylaşım yaptı.

Survivor'la hayatımıza giren Turabi Çamkıran, 3 kez katıldığı yarışmada 2 kez şampiyon olarak bir rekora imza atmıştı.

9.jpg

Survivor 2024'e kadar söz konusu rekor yalnızca kendisinde olurken Ogeday Girişken'in 2. kez şampiyon olmasıyla rekorunu paylaşıyor.

TURABİ'DEN BEKLENMEDİK PAYLAŞIM

Survivor Turabi son olarak Exatlon Almanya'da yarışmaya katılmıştı. Sağlık sorunları yüzünden yarışmadan ayrılan Turabi'nin Survivor 2025'te yer alması için yoğun talep oluşurken Turabi, sosyal medya hesabından beklenmedik bir paylaşım yaptı.

900.jpg

Survivor'a gelemeyeceğini belirten Turabi, ayrıca "Popstar" olma kararı aldığını ve yeni şarkısını profilinden paylaşacağını açıkladı.

s-8713bbef445c75d9588c60e3d88e49898d12fe72.jpg

Son Haberler
Tam 3 milyon lira değerinde... Operasyonla tamamı ele geçirildi
Tam 3 milyon lira değerinde... Operasyonla tamamı ele geçirildi
Mersin'de kahreden olay! Çiftçinin hayvanları telef oldu
Mersin'de kahreden olay! Çiftçinin hayvanları telef oldu
Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldığı konuşuluyordu: Cansu Dere sessizliğini bozdu
Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldığı konuşuluyordu: Cansu Dere sessizliğini bozdu
Sivasspor, Simic transferini açıkladı
Sivasspor, Simic transferini açıkladı
Norveç takımından alkışlanan hareket: Tüm geliri Gazze’ye bağışladılar
Norveç takımından alkışlanan hareket: Tüm geliri Gazze’ye bağışladılar