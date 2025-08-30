Büyük Zafer’in 103. Yılında Dumlupınar Diorama Müzesi açıldı

Büyük Zafer'in 103. yılı anısına hazırlanan Dumlupınar Diorama Müzesi, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Kütahya Valisi Musa Işın'ın katıldığı törenle açıldı.

Törende konuşan Bakan Bak, Ağustos ayının Türk tarihi için "zaferler ayı" olduğuna dikkat çekerek, Malazgirt'ten Çanakkale'ye ve Dumlupınar'a uzanan kahramanlık zincirine vurgu yaptı. Gençlerin milli şuurla yetişmesinde müzenin büyük bir kazanım olduğunu belirten Bakan Bak, "Bu toprakların kıymetini, şehitlerimizin fedakârlığını gençlerimizin bilmesini istiyoruz. Bu eserin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Musa Işın ise Dumlupınar'ın tarihî önemini hatırlatarak, müzenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'i etkileyici bir şekilde yansıtacağını ifade etti. Vali Işın, "Türk milleti her dönemde esareti reddetmiş, bağımsızlığından taviz vermemiştir. Dumlupınar Diorama Müzesi, şehitlerimizi anmak ve gelecek nesillere bu ruhu taşımak açısından çok kıymetlidir. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.