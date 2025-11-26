MHP lideri Devlet Bahçeli’nin vatan hainliğinden hüküm giymiş Öcalan’ı Meclis’e çağırmasıyla başlayan süreç, komisyon kurulup İmralı’ya ziyaret edilmesiyle devam etti.

Bahçeli'nin, "Komisyon İmralı’ya gitmezse 3 arkadaşımı alır ben İmralı’ya giderim" çıkışı, milliyetçi cephede büyük tepkilere neden oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, barış görüşmeleri adı altında devam eden sürece sık sık sert tepkiler gösterirken, son olarak konuyla ilgili, “İhanetin zaman aşımı yoktur" ifadesini kullandı.

MHP'Lİ ATAMAN, DERVİŞOĞLU'NU HEDEF ALDI

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu hedef aldı.

X hesabından paylaşımda bulunan Ataman, yazdığı yazıda Dervişoğlu’nu Türk milliyetçiliğine ihanetle suçladı.

Ataman, Dervişoğlu’nun ‘İhanetin zaman aşımı yoktur’ sözüne, ‘Milliyetçi Hareket Partisi’ni, okyanus ötesinden ele geçirme operasyonuna aparat olup Türk milliyetçiliği davasına ihanet etmeniz zaman aşımına uğradı mı?’ ifadeleriyle yanıt verdi.

Ataman, açıklamalarının devamında şunları söyledi,

‘Türkiye düşmanlarının organizasyonları ile kurulan masalarda koltuk uğruna emperyalizmin kirli emellerine teslim oluşunuz zaman aşımına uğradı mı?

Eşit vatandaşlığın konuşulduğu, Türk demokrasisine dış müdahalenin çağırıldığı kirli masalarda siyasi menfaatleriniz uğruna nasıl sustuğunuz zaman aşımına uğradı mı?

İP’ine takılıp gittiğiniz bir önceki Genel Başkanınızın HDP’yi Kürt siyasi hareketinin temsilcisi olarak tanımlayan sözleri zaman aşımına uğradı mı?

Bu sözleri parti politikanız olarak kabul eden siz değil misiniz?

Sorularımıza haftaya cevap verirsiniz, dersinize iyi çalışın ve emperyalizmin Türkiye üzerindeki hesaplarına teslimiyetinizin milletimizin hafızasında taze olduğunu unutmayın.

İstediğiniz kadar karalayın Terörsüz Türkiye hedefimiz şeffaftır, sizler gibi kapalı kapılar arkasında pazarlık ve teslimiyete geçit vermemiz söz konusu değildir.

Türk milleti Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı etrafında tek yürek olmuş, Terörsüz Türkiye Hedefimizin hiçbir tavize geçit vermediğini görmüştür.

Yüce Allah’ın izniyle önce ülkemiz sonra da bölgemiz terörden kurtulacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi’ni ihanetle suçlamaya cüret etmek şuursuzluğun en alçak halidir.

Emperyalizmin bahçesinden aziz milletimizin arasına fitne tohumları serpiştirmek dışında bir misyonu olmayan siyasetinizin Türk milletinin gönlünde zerre kadar yeri kalmamıştır.’

'KOCA KALBİNİ DOLDURMUŞSUN KURUCU ÖNDERİN ÖCALAN'LA'

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise, Ataman’ın yaptığı paylaşımı X hesabından alıntılayarak Dervişoğlu’nu hedef aldığı yazıya sert bir dille yanıt verdi.

Poyraz, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

‘O kocaman kalbini doldurmuşsun kurucu önderin öcalanla!

Hiçkimseye yer bırakmamışsın!

Bu gittiğin yol, yol değil. Bunun sonunda kendi Genel Başkanına bile yer kalmaz o kalbinde.

İşin şakası bir yana;

Katil öcalana, onun it soyu terör örgütüne tek laf etmeyip, her çarşamba

@iyiparti

ve Genel Başkanı

@MDervisogluTR

’na sataşmak yakışıyor mu sana?

Bütün hıncın, seni;

-komisyona koymadılar diye mi?

-imralıya göndermediler diye mi ?

-bu ihanette başrol vermediler diye mi?

Duygu ver İsmet, duygu ver!

Muhataplarına ver duygunu bize değil!’