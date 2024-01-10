BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 10 Ocak 2024 / 00:01

ESAS NO : 2022/2207

KARAR NO: 2023/2254

SANIK : HATİP BOZKAN

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın alma veya Taşıma veya Bulundurma suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/11/2023 tarihli ilamı ile 10 ay hapis ve 500,00 TL adli para cezasıverilen dosyada sanık Celal ve Türkan oğlu, 15/06/1999 Bulanık doğumlu, Hatip BOZKAN'a tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,

İlanın kendisine tebliğden itibaren 7 gün içerisinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 08/01/2024