BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2022/2207
KARAR NO: 2023/2254
SANIK : HATİP BOZKAN
Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın alma veya Taşıma veya Bulundurma suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/11/2023 tarihli ilamı ile 10 ay hapis ve 500,00 TL adli para cezasıverilen dosyada sanık Celal ve Türkan oğlu, 15/06/1999 Bulanık doğumlu, Hatip BOZKAN'a tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,
İlanın kendisine tebliğden itibaren 7 gün içerisinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 08/01/2024
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|BASIN NO: ILN01964270