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Aliağa'da serbest düşü sürüyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, Aliağa Petkimspor'u 89-73 mağlup etti.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 15:26
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Büyükçekmece Aliağa'yı 89-73 yendi

Aliağa'da serbest düşü sürüyor
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Bu sonuçla Onvo Büyükçekmece Basketbol, ligde 10. galibiyetine imza atarken, Aliağa Petkimspor 14. yenilgisini yaşadı.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ahmet Tatlıcı, Özge Şentürk Bayraktar

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 23, Weber 16, Rivers 11, Sajus 18, Yesukan Onar 2, Can Maxim Mutaf 2, Tayfun Erülkü 10, Metehan Akyel 4, Can Kurt 3, Kulvietis

Aliağa Petkimspor: Aldridge, Prewitt 18, Perkins 13, Dorukhan Engindeniz 9, Ege Arar 2, Chery 10, Simmons 12, Nusret Yıldırım 3, Murat Meriç Kuntker 6

1. Periyot: 17-23

Devre: 40-38

3. Periyot: 63-56

(AA)

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