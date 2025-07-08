Büyükçekmece Belediye Başkanvekili hakkında tutuklama talebi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Büyükçekmece Belediye Başkanvekili hakkında tutuklama talebi

Son dakika... Büyükçekmece Belediye Başkanı Ahmet Şahin hakkında tutuklama talep edildi.

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.

Ahmet Şahin’in ifadesinin ardından savcılık tarafından tutuklanması talep edildi.

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İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren iş insanı Ali Nuhoğlu'nun iddiaları üzerine, Şahin hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Emniyetteki ifadesinde rüşvet aldığı iddialarını reddeden Şahin, Ali Nuhoğlu'nu tanımadığını ve görüşmediğini belirtmişti.

Siyasetçi kimliğinin yanı sıra belediyedeki görevini de hatırlatan Şahin, dosyada delil olarak sunulan HTS kayıtlarının ve baz incelemelerinin belirtildiği Fatih, Zeytinburnu ve Bakırköy gibi yerlerin kendi çalışma alanında olan yerler olduğunu ifade etti.

Bu bölgede belediyenin ek hizmet binasını kullandığını ve bu bölgelerde bulunmasının doğal olduğunu kaydetti.

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