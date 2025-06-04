Büyükçekmece Belediye Başkanı tutuklandı!

İBB'ye yönelik gerçekleştirilen 5. dalga operasyonda gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
Erdoğdu'yla beraber, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ve Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik tutuklandı. Öte yandan Beylikdüzü Belediyesi Başkan Asistanı Gürkan Polat için adli kontrol kararı çıktı.
CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve yardımcısı Ömer Kazancı tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
İBB'ye yönelik düzenlenen 5'nci dalga operasyonlarda gözaltına alınanlardan 30 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.
Tutuklamaya sevk edilenleri isimleri şu şekilde:
"Aykut ERDOĞDU, Ali SUKAS, Veysel ERÇEVİK, Gürkan POLAT, Can Zafer YAMAN, Ebubekir AKIN, Erdal Celal AKSOY, Gürkan DÖLEKLİ, Hakan BAHÇETEPE, Özer AYIK, Sırrı KÜÇÜK, Yusuf YADOĞLU, Baki AYDÖNER, Burak KORZAY, Celal TEKİN, Erhan DAKA, Fikret DEMİR, Kadir AYDAR, Oya TEKİN, Songül DEMİR, Utku Caner ÇAYKARA, Şazime Sena ÇELİK, Rıza Can ÖZDEMİR, Mehmet MANDACI, İsmet ABACI, İsmail YALÇIN, Hakan ATEŞ, Görkem KIZILKAYAK, Hasan AKGÜN, Ömer KAZANCI"