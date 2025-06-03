CHP'li belediye başkanları hakkında tutuklama talebi!

İBB'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Tutuklama talep edilenler arasında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve yardımcısı Hasan Kazancı ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe de bulunuyor.
5'İ BELEDİYE BAŞKANI 30 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ
İşlemleri tamamlanan 30 kişi hakkında savcılık tutuklama istedi. Tutuklama talep edilen isimler şu şekilde:
1.Hasan Akgün - Büyükçekmece Belediye Başkanı
Hakan Bahçetepe - Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Kadir Aydar - Ceyhan Belediye Başkanı
Oya Tekin - Seyhan Belediye Başkanı
Utku Caner Çaykara - Avcılar Belediye Başkanı
Aykut Erdoğdu - CHP Milletvekili
Ali Sukas - Ağaç AŞ Genel Müdürü
Veysel Erçevik - Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı
Gürkan Polat - Beylikdüzü Belediye Başkan Asistanı
Ömer Kazancı - Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı
Can Zafer Yaman - Kadirli Belediyesi İşçisi
Ebubekir Akın - İş İnsanı
Gürkan Dölekli - Aziz İhsan Aktaş’ın Ortağı
Özer Ayık - Koordinatör
Sırrı Küçük - Milletvekili Özgür Karabat’ın Danışmanı
Yusuf Yadoğlu - İş İnsanı
Erdal Celal Aksoy - İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Baki Aydöner - CHP PM Üyesi
Burak Korzay - İSFALT Genel Müdürü
Celal Tekin - Seyhan Belediye Başkanının Eşi
Erhan Daka - Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı
Fikret Demir - İşçi
Songül demir
Şazime Sena Çelik
Rıza Can Özdemir
Mehmet Mandacı
İsmail Yalçın
Hakan Ateş
Görkem Kızılkaya
İsmet Abacı
6 KİŞİYE ADLİ KONTROL
Bektaş Yıldız, Caner Vural, Fahri Aksoy, Fatih Yadoğlu, Ozan İş ve Halil Satı hakkında adli kontrol talep edildi.
NE OLMUŞTU?
31 Mayıs günü sabahın erken saatlerinde İBB'yi hedef alan bir operasyon daha gerçekleşti. 5'nci dalga olarak adlandırılan bu operasyonda başta belediye başkanları olmak üzere, 47 partili hakkında gözaltı karar verilirken 34 kişi gözaltına alınmıştı.
Daha sonra ise gözaltı kararı sayısı 49'a gözaltına alınan kişi sayısı ise 38'e çıktı.
Gözaltına alınan isimler arasında Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanları ve eski CHP'li milletvekili Aykut Erdoğdu bulunuyordu.