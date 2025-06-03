CHP'li belediye başkanları hakkında tutuklama talebi!

İBB'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Tutuklama talep edilenler arasında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve yardımcısı Hasan Kazancı ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe de bulunuyor.

5'İ BELEDİYE BAŞKANI 30 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

İşlemleri tamamlanan 30 kişi hakkında savcılık tutuklama istedi. Tutuklama talep edilen isimler şu şekilde:

1.Hasan Akgün - Büyükçekmece Belediye Başkanı

Hakan Bahçetepe - Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı

Kadir Aydar - Ceyhan Belediye Başkanı

Oya Tekin - Seyhan Belediye Başkanı

Utku Caner Çaykara - Avcılar Belediye Başkanı

Aykut Erdoğdu - CHP Milletvekili

Ali Sukas - Ağaç AŞ Genel Müdürü

Veysel Erçevik - Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı

Gürkan Polat - Beylikdüzü Belediye Başkan Asistanı

Ömer Kazancı - Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı

Can Zafer Yaman - Kadirli Belediyesi İşçisi

Ebubekir Akın - İş İnsanı

Gürkan Dölekli - Aziz İhsan Aktaş’ın Ortağı

Özer Ayık - Koordinatör

Sırrı Küçük - Milletvekili Özgür Karabat’ın Danışmanı

Yusuf Yadoğlu - İş İnsanı

Erdal Celal Aksoy - İBB Genel Sekreter Yardımcısı

Baki Aydöner - CHP PM Üyesi

Burak Korzay - İSFALT Genel Müdürü

Celal Tekin - Seyhan Belediye Başkanının Eşi

Erhan Daka - Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı

Fikret Demir - İşçi

Songül demir

Şazime Sena Çelik

Rıza Can Özdemir

Mehmet Mandacı

İsmail Yalçın

Hakan Ateş

Görkem Kızılkaya

İsmet Abacı

6 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Bektaş Yıldız, Caner Vural, Fahri Aksoy, Fatih Yadoğlu, Ozan İş ve Halil Satı hakkında adli kontrol talep edildi.

NE OLMUŞTU?

31 Mayıs günü sabahın erken saatlerinde İBB'yi hedef alan bir operasyon daha gerçekleşti. 5'nci dalga olarak adlandırılan bu operasyonda başta belediye başkanları olmak üzere, 47 partili hakkında gözaltı karar verilirken 34 kişi gözaltına alınmıştı.

Daha sonra ise gözaltı kararı sayısı 49'a gözaltına alınan kişi sayısı ise 38'e çıktı.

Gözaltına alınan isimler arasında Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanları ve eski CHP'li milletvekili Aykut Erdoğdu bulunuyordu.