Büyükçekmece Belediyesi'nden soruşturma açıklaması

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Büyükçekmece Belediyesi'nden soruşturma açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükçekmece Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığı iddia edilmişti.

Büyükçekmece Belediyesi, kamuoyunda yer alan "Belediye hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2015-2025 yılları arsında ruhsat ve iskan verilen tüm inşaat projelerinin listesinin talep edildiğini bildirdi.

Büyükçekmece Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın belediyeye gönderdiği bir yazı ile 01.01.2015 ile 07.05.2025 tarihleri arasında ruhsat ve iskan verilen inşaat projelerinin listesinin talep edildiği belirtildi.

Açıklama şu şekilde:

"Kamuoyunda yer alan 'Büyükçekmece Belediyesi hakkında çıkan yolsuzluk ile ilgili soruşturma başlatıldığı' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyemize gönderilen 07.05.2025 tarihli yazı ile, 01.01.2015 – 07.05.2025 tarihleri arasında ruhsat ve iskan verilen tüm inşaat projelerinin listesi talep edilmiştir. İstenilen bilgiler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na usulüne uygun şekilde hazırlanarak iletilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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