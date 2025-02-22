Büyükçekmece beyaz örtüye büründü

Bu güzel manzara, Büyükçekmece’de kartpostalları aratamayacak görüntüler oluşturdu.

KAR YAĞIŞI BÜYÜKÇEKMECE’Yİ BEYAZA BÜRÜDÜ

İstanbul’da etkili olan kar yağışı, Büyükçekmece’de doğa harikası görüntüler oluşturdu. Kar, her tarafı kaplayarak bölgeyi adeta bir kış masalına dönüştürdü.

ÇOCUKLAR KARIN TADINI ÇIKARDI

Kar yağışı, özellikle çocuklar için büyük bir eğlenceye dönüştü. Sabahın erken saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte sahillere ve parklara akın eden çocuklar, kar topu oynayıp kardan adam yaparak keyifli vakit geçirdi. Ayrıca, kimileri mahalle ve sokaklarda naylon poşetlerle kayarak karın tadını çıkardı.

VATANDAŞLAR HAFTA SONU TATİLİNİ DEĞERLENDİRDİ

Hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Büyükçekmece sahil ve parklarına akın etti. Aileleriyle birlikte kartpostalları aratmayan güzelliklerin tadını çıkaran vatandaşlar, karın keyfini sürdü.