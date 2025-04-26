Büyükçekmece, Darüşşafaka'yı devirdi 13. galibiyetini aldı

Kaynak: AA
Büyükçekmece, Darüşşafaka'yı devirdi 13. galibiyetini aldı

Basketbol Süper Ligi'nde Onvo Büyükçekmece, Darüşşafaka Lassa karşısında 89-86 kazandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 89-86 yendi.

Bu sonuçla ev sahibi takım, 13. galibiyetini elde etti. Darüşşafaka ise 18. kez mağlup oldu.

ONVO BÜYÜKÇEKMECE 89 DARÜŞŞAFAKA LASSA 86

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Özlem Yalman, Hüseyin Çelik, Mesut Öztürk

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 6, Franke 10, Starks 13, Yesukan Onar, Sajus 10, Ata Kahraman 5, Emircan Koşut 2, Love 23, Zagorac 15, Bruinsma 5

Darüşşafaka Lassa: Appleby 18, Moore 20, Tinkle 9, Gach 11, Ege Demir 2, Sibande 2, Muhaymin Mustafa 2, Pecarski 4, Ege Akçay, Brajkovic 18

1. periyot: 22-23

Devre: 39-40

3. periyot: 68-59

Son Haberler
Thomas Reis "Bugün şans yanımızdaydı"
Thomas Reis "Bugün şans yanımızdaydı"
Devrim Özkan dolandırıcılara isyan etti
Devrim Özkan dolandırıcılara isyan etti
Ekrem İmamoğlu'nun otel görüntüleri gündem olmuştu! Özgür Çelik canlı yayında valizleri açarak gösterdi
Ekrem İmamoğlu'nun otel görüntüleri gündem olmuştu! Özgür Çelik canlı yayında valizleri açarak gösterdi
Büyükçekmece, Darüşşafaka'yı devirdi 13. galibiyetini aldı
Büyükçekmece, Darüşşafaka'yı devirdi 13. galibiyetini aldı
CHP'li isim AKP'nin asıl derdini açıkladı
CHP'li isim AKP'nin asıl derdini açıkladı