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Alev alev yanan piknik tüpüne tehlikeli müdahale

Büyükçekmece’de henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan piknik tüpü çevredeki paniğe neden oldu. Vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden yanan tüpe su dökerek ve kilim ile vurarak müdahale etti. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 09:51
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Büyükçekmece'de alev alev yanan piknik tüpüne tehlikeli müdahale

Alev alev yanan piknik tüpüne tehlikeli müdahale
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İHA'nın haberine göre, olay, dün akşam saatlerinde Mimarsinan Mahallesi Poyraz sokakta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle sokak içerisinde piknik tüpü yanmaya başladı. 

Bazı sokak sakinleri, alev alan piknik tüpünün etrafında toplanmaya başladı. Vatandaşlar, tüpü su dökerek ve kilim ile vurarak söndürmeye çalıştı. 

Etrafta oluşan kalabalık panik oldu. Tüp patlamadan söndürülürken büyük bir facianın önüne geçildi. Yaşanan anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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﻿ Alev alev yanan piknik tüpüne tehlikeli müdahale
﻿ Alev alev yanan piknik tüpüne tehlikeli müdahale
﻿ Alev alev yanan piknik tüpüne tehlikeli müdahale
Yeniçağ Anasayfa
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