Büyükçekmece'de tutuklanan başkan vekilinin de vekili belli oldu!

İBB’ye yönelik beşinci dalga operasyonda gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 5 Haziran’da tutuklanmış ardından Başkanvekili olarak 11 Haziran’da Ahmet Şahin seçilmişti.

İBB soruşturmasında ‘etkin pişmanlıktan’ yararlanan Ali Nuhoğlu, Ahmet Şahin aleyhinde ifade vermesinin ardından Ahmet Şahin, 8 Temmuz’da tutuklanmıştı.

İki isimin de tutuklanması sonrası belediye başkan vekili seçimi yeniden yapıldı. AKP Grubu Mustafa Yazıcı’yı aday gösterirken, CHP ise Hakan Çebi’yi aday göstermişti.

Büyükçekmece Belediye Meclisi’nde CHP’nin adayı Hakan Çebi başkanvekili seçimini kazandı.

CHP’li Çebi’nin adaylığını açıklamadan önce Meclis’te “Böyle bir meclisi bir daha yapmamamızı temenni ediyorum” sözleri ise damga vurdu.