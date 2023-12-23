Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu

Büyükçekmece'nin Pınartepe Mahallesi'nde temizlik görevlileri bir apartmanın önünde pimi takılı el bombası buldu. Görevliler yaşanan olay sonrası polis ekiplerine haber verdi.

SOKAĞA YAYA VE ARAÇ GİRİŞİ YASAKLANDI

İhbar üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, binanın önüne şerit çekerek sokakta yaya ve araç girişini yasakladı. Öte yandan olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri de adrese intikal etti. Olay yerinde bulunan polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.