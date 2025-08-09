Büyükçekmece’de büyük operasyon! 18 yıl sonra yakalandı

İstanbul Büyükçekmece’de, organize suç örgütü kurmak, yönetmek ve tasarlayarak adam öldürmek suçlarından 18 yıl 1 ay hapis cezasıyla 2017’den beri aranan Hasan Basri Çillioğlu, polis operasyonuyla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 2017 yılından bu yana aranan Hasan Basri Çillioğlu'nun Büyükçekmece'de bir adreste olduğunu belirledi. Polis düzenlediği baskınla Hasan Basri Çillioğlu'nu gözaltına aldı.

Hasan Basri Çillioğlu hakkında tasarlayarak adam öldürmek, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından 18 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğu belirtildi. Hasan Basri Çillioğlu'nun, Bayrampaşa Cezaevi'nde, Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Kenan Ali Gürsel ve 7 adamının öldürülmesiyle adını duyuran Hakan Çillioğlu'nun babası olduğu vurgulandı.

